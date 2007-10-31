Миллионы жителей Земли - ”мертвые души”

Миллионы людей во всем мире рождаются и умирают, так и не дождавшись того, чтобы их существование было официально зарегистрировано, сообщает Spiegel.

Ученые называют сложившуюся ситуацию "скандалом невидимости" и требуют разработать систему регистрации рождений и смертей для каждой страны. По их словам, пользу из этого извлечет все человечество.

"Сегодня только у трети населения Земли информация о рождениях и смертях регистрируется, - пишет Ричард Хортен (Richard Horten), главный редактор журнала Lancet, в посвященной статистической проблеме статье. – Множество людей, в основном бедняки, никогда и нигде не были официально зарегистрированы".

В первую очередь кампания ученых направлена на то, чтобы во всем мире каждый случай смерти человека был зарегистрирован с описанием причины смерти. Акция получила название "Who counts?" ("Кто считает?"). "В ООН нет ведомства, отвечающего за регистрацию рождений и смертей, - продолжает Хортон. – Помимо того, что регистрация необходима для статистики, речь идет о ценности каждой человеческой жизни. Это – испытание для нашей человечности".

"Только немногие развивающиеся страны за прошедшие 50 лет создали собственные учреждения регистрации населения, - пишет в той же статье Прасанта Махапатра из Института здравоохранения Индии. – Им необходимы надежные статистические институты. Попытки проверить собранную ими информацию, унифицировать ее имели спорадический характер".

Особенно плохо обстоит дело со статистикой во многих странах Африки, Северной Корее. Эти страны вообще не смогли предоставить данные о рождениях и смертях жителей. Махапатра отмечает, что и в развитых странах регистрация ведется не лучшим образом, в данных много лакун и расхождений.

Ученые отмечают, насколько важны статистические данные о рождениях и смертях. Например, сравнительный анализ случаев смерти при автомобильных катастрофах в 1970-х годах привел к официальному запрету на управление машиной под действием алкоголя и к обязательной установке в машинах ремней безопасности.

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