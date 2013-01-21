В Киеве 70% вызовов «скорой» обслуживаются в пределах 10 мин

В Киеве около 70% вызовов бригад экстренной медицинской помощи обслуживаются в пределах нового 10-минутного норматива прибытия.

Как передает корреспондент УНИАН, о таких данных сообщил во время расширенного совещания КГГА директор Департамента здравоохранения Виталий Мохорев.

Он обратил внимание на то, что согласно новому законодательству вызовы делятся на срочные и несрочные. Если вызов срочный, то бригада “скорой” должна прибыть в интервале до 10 минут, если несрочный - до 1 часа.

К срочным относятся состояния, которые угрожают жизни человека, - судороги, потеря сознанияя, все виды травм, повреждения во время ДТП, все виды отравлений и нарушения хода беременности (преждевременные роды, кровотечение). К несрочным отнесены вызовы, которые не представляют угрозу жизни человека: повышение температуры тела, повышение артериального давления, алкогольный, наркотический, токсичный синдромы и обострения всех хронических заболеваний, объяснил В.Мохорев.

“Старый норматив - 15 минут - в Киеве выполнялся за прошлый год, если брать в целом, на 93%. По новому нормативу за первые дни действия данного закона он составляет около 70%”, - сообщил руководитель Департамента.

Вместе с тем В.Мохорев отметил, что в ночное время норматив прибытия “скорой” выполняется на 100%.

«Актуально – создание централизованных районных диспетчерских пунктов неотложной помощи и присоединение их к Единой оперативно-диспетчерской службе города», – отметил В.Мохорев.

По его информации, в 2012 году расходы на медикаменты в расчете на один вызов «скорой помощи2 составлял 27 грн., тогда как в 2011 году - 6 грн.

Сейчас в столичной службе “Скорой” насчитывается 145 машин, которые выезжают по вызовам больных, и, соответственно, такое же количество медбригад. GPS-навигаторами оснащено 60% всех машин. По словам главного врача Киевской городской станции скорой помощи Анатолия Вершигоры, работу планируется завершить в течение месяца. Задержку с установкой навигаторов он объяснил тем, что автомобили “находились на гарантии, и любое вмешательство в систему нуждалось в разрешении соответствующих поставщиков с тем, чтобы не снять гарантию на машины”. “После получения этих разрешений бригады устанавливают навигаторы. И до конца месяца они будут установлены”, - заверил А.Вершигора.

Он также сообщил, что по результатам прошлогодних совместных с ГАИ рейдов, касающихся культуры водителей с точки зрения предоставления дороги машине “скорой помощи”, половина участников городского дорожного движения ведут себя некорректно - даже при включенном “маячке” на автомобиле медпомощи дорогу уступать не хотят 50%. “Это - проблема. Такие рейды с ГАИ полезны, и я думаю, что их нужно проводить чаще”, - сказал А.Вершигора.