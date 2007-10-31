Правительство обещает поддержать фармацевтов

Правительство готово способствовать отечественным фармацевтическим предприятиям в переходе на европейские стандарты, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По словам первого вице-премьер министра и министра финансов Николая Азарова, уже в этом году правительство положило начало серии программ, свыше 100 проектов по поддержке инновационно-инвестиционного развития, на что в государственном бюджете предусмотрено около миллиарда гривен.

Кроме того, в госбюджет на следующий год включены все необходимые ресурсы на развитие фармацевтической отрасли, в том числе и инновационный. "Мы готовы закупать лаборатории, оборудование, финансировать создание новых технологических линий, компенсировать в цене лекарств затраты на переход к европейским стандартам", - заверил собравшихся первый вице-премьер-министр и призвал фармацевтов активнее нарабатывать новые разработки и технологии по производству лекарств.

"Если отечественные фармацевты не перейдут на европейские стандарты, у нашей фармацевтики не будет будущего", - подчеркнул Н.Азаров.

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