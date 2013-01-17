Павленко назвал безосновательным заявление о торговле детьми

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко назвал безосновательным утверждение, что после присоединения Украины к Гаагской конвенции в нашем государстве легализуется торговля детьми.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича.

«Утверждение экс-Омбудсмена Нины Карпачевой о том, что ратификация Конвенции «откроет полные шлюзы для торговли украинскими детьми» является безосновательным, не отвечает действительности, вводит в заблуждение и не имеет ни одного отношения к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления (Гаагская конвенция)», - заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Ю.Павленко.

Он отметил, что главными целями Гаагской конвенции являются осуществление межгосударственного усыновления в интересах ребенка, в соответствии с нормами международного права, а также разработка механизма сотрудничества между странами для соблюдения этих гарантий, предотвращения похищений, продажи, незаконного вывоза детей. Ю.Павленко отметил, что статья 1, пункты «а» и «б» Конвенции определяет: «Создать гарантии для обеспечения того, чтобы межгосударственное усыновление осуществлялось в высших интересах ребенка и с соблюдением всех его основных прав, определенных в международном праве. Создать систему сотрудничества между договорными государствами для обеспечения соблюдения таких гарантий и, таким образом, предотвратить похищение, продажу детей или торговлю ими».

Поэтому, отметил Ю.Павленко, ратификация Конвенции и дальнейшие действия по ее реализации органами власти позволят Украине объединить усилия с 89 странами, которые уже ратифицировали настоящий документ, в вопросах предотвращения похищения и торговли детьми; даст возможность окончательно ликвидировать деятельность незаконных, нелегальных посреднических схем в межгосударственном усыновлении; унифицирует процедуру усыновления в Украине с процедурами государств, куда усыновлятся украинские дети, а также тех стран, из которых украинцы усыновляют детей.

Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка отметил, что ратификацию Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления поддерживают общественные организации, работающие в интересах детей.

Как сообщал УНИАН, 16 января с.г. Президент Украины В.Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления".

В частности, в законопроекте отмечено: “Украина заявляет, что ребенок, проживающий в Украине, может выехать с ее территории для устраивания в принимающее государство только после вступления в силу решения суда Украины об усыновлении этого ребенка".

В объяснительной записке к законопроекту говорится, что одной из возможных форм передачи ребенка на воспитание в семью является межгосударственное усыновление.

Конвенция возлагает обязательства на принимающее государство перед государством происхождения ребенка осуществлять контроль и всесторонне охранять права усыновленного ребенка. Среди прочего, статья 9 Конвенции устанавливает обязанность государства предоставлять на запрос информацию об усыновленном ребенке.