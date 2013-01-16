Президент предлагает усовершенствовать процедуру межгосударственного усыновления

Внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем в парламент проект закона о присоединении к Конвенции о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления направлен на совершенствование процедуры межгосударственного усыновления, урегулирование вопросов международно-правового сотрудничества и улучшение защиты прав украинских детей, которые уже усыновлены и проживают в семьях иностранцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом заявил уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко.

По его словам, данная конвенция была разработана во исполнение Конвенции ООН о правах ребенка, и определяет приоритеты защиты и поддержки биологической семьи ребенка, всесторонней поддержки и развития национального усыновления и семейных форм воспитания.

Принципы межгосударственного усыновления, задекларированные этой конвенцией, обеспечивают максимальный учет наивысших интересов ребенка, соблюдения его прав и свобод, отметил Ю.Павленко.

«Межгосударственное усыновление осуществляется лишь после надлежащего рассмотрения возможностей устройства ребенка в государстве происхождения и при условии, что межгосударственное усыновление есть в наивысших интересах ребенка», - объяснил он.

«В случае присоединения Украины к этой конвенции процедура усыновления украинских детей иностранцами будет изменена с учетом международных стандартов, однако никоим образом речь не идет о ее упрощении или осложнении», - отметил уполномоченный Президента. По его словам, предусмотренная конвенцией процедура межгосударственного усыновления существенно отличается от существующей в Украине сегодня.

По словам Ю.Павленко, конвенция предусматривает, что знакомство иностранных кандидатов в усыновители с ребенком будет происходить только после того, как компетентные органы обеих стран определят, что данная семья может в наилучшей мере удовлетворить интересы и потребности конкретного украинского ребенка. «Таким образом, взаимоподбор ребенка и его будущих родителей будет наименее травматическим для ребенка в связи с избежанием многочисленных знакомств с иностранными кандидатами в усыновители, которые не всегда завершаются усыновлением», - объяснил он.

Кроме того, отметил уполномоченный главы государства, присоединение к конвенции даст возможность улучшить качество контроля над семьями, которые усыновили ребенка из Украины. По его словам, сегодня осуществление этого контроля является обязанностью консульских учреждений, но ресурсов для качественного ведения этой деятельности у них недостаточно.

Ю.Павленко также отметил, что конвенция будет защищать интересы наших граждан, которые изъявят желание усыновить ребенка из-за границы. «По нашим прогнозам, через 3-4 года украинцы будут обращаться к иностранным государствам с просьбой об усыновлении ребенка, поскольку уже сегодня очередь кандидатов на усыновление детей до пятилетнего возраста составляет 1600 человек», - сказал он.

Конвенцию о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления, направленную на усовершенствование процедуры межгосударственного усыновления, ратифицировали 89 стран. Среди них - США, Италия, Испания, Израиль, Франция, граждане которых усыновили больше всего украинских детей с 1991 года.

На сегодняшний день в базе данных детей на усыновление, которую ведет Министерство социальной политики, находятся данные 26 тысяч детей. 11 тысяч из них уже воспитываются в семьях граждан Украины, следовательно, на основании ст. 24 Закона Украины «Об охране детства», не могут быть усыновлены за границу. 1500 - дети до 5 лет, усыновление которых иностранцами запрещено; 5 тысяч - дети, которые состоят на учете меньше одного года и могут быть усыновлены только украинцами; 3 тысячи детей в этом году достигнут совершеннолетия. Таким образом, на сегодняшний день могут быть усыновлены иностранцами около 6 тысяч детей из Украины, говорится в сообщении пресс-службы Президента.