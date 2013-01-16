Первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова считает необходимым увеличивать парк машин скорой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе селекторного совещания по вопросам реализации закона об экстренной медицинской помощи.

“Создание новой сети базирования скорой помощи не означает, что кто-то у кого-то будет забирать скорые помощи. Наоборот, их количество должно увеличиваться”, - сказала И.Акимова.

Она отметила, что обновление автопарка является одним из самых главных вопросов.

Также, подчеркнула И.Акимова, главы облгосадминистраций должны предоставить план внедрения положений закона об экстренной медицинской помощи.

По словам И.Акимовой, ответственностью центральной власти является обеспечение по результатам первого квартала года изменений в госбюджет-2013 в пользу переориентации части денежных средств на решение вопроса о закупке автомобилей скорой помощи.

В то же время, по мнению замглавы АП, власти на местах также должны искать бюджетные и небюджетные средства для финансирования этого вопроса.

Также И.Акимова подчеркнула, что при Министерстве здравоохранения должен быть создан штаб по внедрению закона об экстренной медицинской помощи.