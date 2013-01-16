В школах усилят меры по контролю за состоянием здоровья детей

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник заявляет, что в школах Украины будут усилены меры по контролю за состоянием здоровья детей.

Об этом сообщает официальный сайт Минобразования со ссылкой на Д.Табачника.

"Большое количество кардиологических заболеваний и сердечных расстройств говорит о том, что комплексный медицинский осмотр всех 100 процентов школьников – абсолютно целесообразная, необходима вещь", – сказал Д.Табачник, комментируя решение правительства о возвращении практики профилактических медицинских осмотров учеников в учебных заведениях.

По его мнению, практика обязательного медосмотра в школах себя оправдывает и является абсолютно целесообразной.

Министр подчеркнул, что согласно законодательству ребенок в течение года должен пройти осмотр у семейного врача или педиатра. "Новая инициатива этому не противоречит и приведет к двум медицинским осмотрам в год", - сообщил он.

Д.Табачник прибавил, что осмотр детей в школах будет комплексным и к нему будут привлекаться такие врачи как стоматологи, эндокринологи, кардиологи и другие.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании 14 января внес изменения в пункт 4 Порядка осуществления медицинского обследования учащихся общеобразовательных учебных заведений.

Согласно документу, обязательные медицинские профилактические осмотры учащихся общеобразовательных учебных заведений будут проводиться ежегодно медицинскими работниками в общеобразовательных учебных заведениях.

Монмолодежьспорту поручено обеспечить условия для проведения медицинских осмотров в школах, специалистов для осуществления квалифицированного обследования школьников будет предоставлять Министерство здравоохранения.