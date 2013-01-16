Украина вошла в десятку стран с самой высокой смертностью в мире

Украина заняла восьмое место в десятке государств мира с самой высокой смертностью населения по версии Центрального разведывательного управления США, сообщает ГолосUA.

Об этом говорится в специальном докладе ЦРУ под названием «Международная книга фактов», копией которого располагает ГолосUA.

Согласно официальной информации, основным критерием для расчетов является количество смертных случаев, вызванных общей бедностью, криминогенной ситуацией и плохим качеством медицинского обслуживания.

По данным ЦРУ, количество смертей на 1000 населения в Украине составляет 15 человек, и из европейских государств в «черной десятке» оказалась лишь Болгария (14 человек на 1000 населения).

Все остальные страны списка представлены африканскими державами и Афганистаном. Лидирует по вышеперечисленным показателям ЮАР (17 человек на 1000 населения).

По словам экспертов, на общие показатели также влияет смертность граждан в возрасте от 65 лет и летальные исходы в результате несчастных случаев. Главной рекомендацией создателей «Международной книги фактов» для «неблагополучных государств» является изменение демографической стратегии.