Янукович хочет упростить процедуру усыновления сирот иностранцами

Президент Виктор Янукович предлагает изменить правила усыновления украинских детей иностранцами. Он внес в Верховную раду законопроект о ратификации Украиной Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления, пишет Коммерсантъ.

В случае принятия документа будет четко регламентирована процедура усыновления и отслеживания судьбы ребенка за границей. Вместе с тем противники ратификации заявляют, что конвенция позволит беспрепятственно заниматься торговлей детьми-сиротами.

Вчера на сайте Верховной рады был размещен текст законопроекта о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам международного усыновления, внесенного главой государства. Конвенция, участниками которой сейчас являются 89 государств, была принята 29 мая 1993 года в Гааге. Она определяет требования к межгосударственному усыновлению, полномочия центральных органов власти и аккредитованных организаций в этой сфере, а также возлагает на принимающее государство обязательства всесторонне охранять его права и предоставлять по запросу страны, где родился ребенок, всю информацию о его судьбе.

В случае ратификации конвенции будут внесены изменения в действующее законодательство — их Виктор Янукович предложил отдельным законопроектом — в частности, в Семейный кодекс. Предлагается определить перечень организаций, которые могут заниматься вопросами усыновления и передачи детей под опеку иностранцев. Это исключительно учреждения власти — органы опеки, службы по делам детей, Минсоцполитики или консульские представительства Украины за рубежом. Собирать документы и представлять интересы иностранных усыновителей без дополнительной платы смогут организации из государств—участников конвенции, а также из стран, с которыми ранее были подписаны договоры о межгосударственном усыновлении. Порядок выдачи разрешений на такую деятельность иностранным агентствам должен разработать Кабинет министров. Среди иностранцев первоочередное право на усыновление получат граждане стран—членов конвенции, государств, с которыми ранее были подписаны соответствующие соглашения, а также родственники самих детей.

По словам уполномоченного президента по правам ребенка Юрия Павленко, законопроекты о присоединении к конвенции неоднократно подавались начиная с 2006 года, но отклонялись Радой: "Противники ратификации заявляли, что это якобы легализует деятельность иностранных агентств, которые берут деньги за усыновление. Но они и так у нас работают! Например, в 2006 году их было около 300, а сейчас около 15. При этом они говорят, что предоставляют услуги юриста или переводчика, а доказать незаконность их деятельности очень трудно".

В тексте законопроекта также прописаны отдельные предложения украинской стороны к тексту конвенции, которые должны быть одобрены ее членами. В частности, Украина предлагает позволять выезд ребенка за рубеж только после вступления в силу судебного решения о его усыновлении и давать разрешение на деятельность иностранного агента на своей территории только в том случае, если он будет отслеживать судьбу усыновленного ребенка.

Господин Павленко отмечает, что за последние шесть лет украинцы стали активнее усыновлять детей. Например, в 2006 году граждане других стран усыновили около 2500 детей, а украинцы — всего около 1000. В 2012 году ситуация кардинально изменилась — украинцами усыновлено 2016 детей, а иностранцами — около 800. Следует отметить, что больше всего украинских детей усыновляют граждане США, Италии, Испании, Франции и Израиля.

Инициативу президента поддерживают не все. Бывший омбудсмен Нина Карпачева настаивает, что ратификация конвенции "откроет полные шлюзы для торговли украинскими детьми": "Парламент трижды отклонял ратификацию Гаагской конвенции, поскольку она не отвечает интересам украинских детей-сирот". При этом госпожа Карпачева отметила, что этот законопроект не случайно появился в Украине после запрета усыновления детей в России — он распространяется на граждан США. "Как только одна из стран перекрывает кислород, сразу же усиливается давление на политический истеблишмент других стран. Посреднические структуры получают за это деньги, и это является завуалированной торговлей детьми-сиротами",— заявила экс-омбудсмен.

Президент международного правозащитного центра "Ла Страда—Украина" Екатерина Левченко не согласна с этим утверждением: "Ратификация наоборот упорядочит механизмы международного усыновления. Она также даст возможность сотрудничающим с Украиной организациям предоставлять информацию об усыновленных за рубежом детях, поскольку в консульствах Украины нет ни финансовых, ни человеческих ресурсов для отслеживания судьбы этих детей".

