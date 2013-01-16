Готовы ли украинские больницы к эпидемии гриппа

Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству здравоохранения проверить готовность заведений здравоохранения к эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание Кабинета министров.

"Медики предупреждают, что на наше государство надвигается эпидемия гриппа. Заболевания зафиксированы в соседних Чехии, Польше. Ничего странного в сезонной эпидемии нет. Вопрос в том, чтобы страна стопроцентно была к ней готова. Напомню, что в начале зимы я такое задание Министерству здравоохранения ставил. Сегодня есть время требовательно проконтролировать готовность наших медицинских заведений к противодействию эпидемии гриппа и исправить недостатки там, где они еще остались. Поэтому поручаю Министерству здравоохранения – срочно осуществить проверку поликлиник, больниц и аптечных сетей на наличие соответствующих лекарственных средств", - сказал Н.Азаров.

Премьер подчеркнул важность того, чтобы сейчас Государственная служба по контролю над качеством лекарственных средств жестко проверяла надлежащее качество и способствовала обеспечению аптек достаточным количеством отечественных противовирусных, жаропонижающих и обезболивающих лекарств.

"Тогда у нас будет гарантия, что люди будут покупать действительно действенные и относительно недорогие лекарства, необходимые именно для лечения гриппа. Я убежден, что в целом мы создали все необходимые условия для того, чтобы организовано справиться с наступающей эпидемией ", - подчеркнул Н.Азаров.