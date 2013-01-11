ВР просят не ограничивать использование вспомогательных репродуктивных технологий

Ряд всеукраинских и региональных женских, молодежных и других общественных организаций призывает профильный Комитет Верховной Рады не рекомендовать парламенту принимать законопроект об ограничениях в использовании вспомогательных репродуктивных технологий, поскольку редакция законодательной инициативы нарушает права женщин и других граждан Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Фонда региональных инициатив.

Как отмечают его авторы, законопроект №0989 предлагает ограничить возраст женщин, которые могут воспользоваться медицинскими услугами искусственного оплодотворения и вживления эмбриона, установив предел в 51 год. В Фонде убеждены, что это положение носит дискриминационный характер по отношению к женщинам, поскольку искусственно ограничивает репродуктивный возраст женщины, который биологически не ограничивается 51 годом.

Общественные организации уверены, что данное положение полностью нивелирует обязательства взятые на себя Украиной в соответствии со статьей 16 Конвенции ООН о ликвидации дискриминации в отношении женщин, а также является особенно дискриминационным в контексте повышения пенсионного возраста женщин.

“Значит, работать женщины должны дольше, а матерями становиться в это время предлагают запретить", - говорится в обращении.