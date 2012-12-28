Подписан указ о помощи больным ТБ, ВИЧ/СПИДом и гепатитами

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об обеспечении доступной медицинской помощью больных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и вирусными гепатитами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко

По словам Ю.Павленко, в указе содержится поручение Кабмину по обеспечению доступной медицинской помощью больных, в частности, ставится задача подготовить по итогам первого квартала 2013 года изменения в государственный бюджет о предвидении расходов на финансирование мер по профилактике и противодействию этим заболеваниям. А также Президент подчеркивает необходимость своевременных закупок необходимых лекарств.