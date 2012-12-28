Подписан указ о помощи больным ТБ, ВИЧ/СПИДом и гепатитами
12:38, 28 декабря 2012Страна
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Янукович дал поручение Кабмину
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об обеспечении доступной медицинской помощью больных туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и вирусными гепатитами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко
По словам Ю.Павленко, в указе содержится поручение Кабмину по обеспечению доступной медицинской помощью больных, в частности, ставится задача подготовить по итогам первого квартала 2013 года изменения в государственный бюджет о предвидении расходов на финансирование мер по профилактике и противодействию этим заболеваниям. А также Президент подчеркивает необходимость своевременных закупок необходимых лекарств.
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