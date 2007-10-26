Киевсовет реорганизовывает медицинские учреждения

Киевский городской совет принял решение о реорганизации Центральной городской клинической больницы (бывшей Октябрьской) и городской стоматологической поликлиники на Пимоненко, 10.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на сессии Киевсовета 25 октября.

Согласно решению Центральная городская клиническая больница реорганизована в Александровскую городскую больницу и отнесена к сфере управления Главного управления здравоохранения Киевской горгосадминистрации. В то же время часть имущества клинической больницы закрепляется за Киевским городским клиническим эндокринологическим центром.

Решение о реорганизации принято с целью создания в Киеве современного медицинского учреждения по предоставлению ургентной помощи больным и с учетом решения Киевсовета от 1 октября с.г. о создании Киевского городского эндокринологического центра.

Согласно документу, за эндокринологическим центром будет закреплено на праве оперативного управления медицинское оборудование и имущество, которое использовалось отделением эндокринологии Центральной городской клинической больницы.

На КГГА возложена обязанность разработать и утвердить на сессии Киевсовета устав Александровской городской клинической больницы.

При обсуждении вопроса на сессии выступил бывший главный врач Октябрьской больницы Валентин БИДНЫЙ (приказ об увольнении Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения от 31.08.2007 г.), который отметил необходимость сохранения территориальной и имущественной целостности больницы и сохранение ее статуса.

В.БИДНЫЙ сообщил, что больнице в этом году исполняется 132 года. Он подчеркнул, что “Центральной” больница называется не потому, что она расположена в центре города, а из-за того, что в ней функционируют множество отделений, где помощь больным оказывается высококвалифицированными врачами. На базе больницы, кроме центров лечения болезней, находятся 10 кафедр Национального медицинского университета им. Богомольца. Коллектив больницы составляет около 2 тыс. сотрудников. “Могу сказать одно: у нас эндокринологическое отделение, которое расположено на ул. Пушкинской, является единым целым с Центральной клинической больницей. В структуре больницы все взаимосвязано. Мы можем в пределах одной больницы все это корректировать, переводить... И нам не нужны никакие вливания и реорганизации”, - сказал В.БИДНЫЙ.

По его словам, в эндокринологическом отделении работают высококвалифицированные специалисты, отделение имеет современную диагностическую и лечебную базу, в результате чего помощь больным оказывается на достаточно высоком уровне.

В то же время, приглашенная на сессию заместитель мэра столицы, ответственная за сферу медицины, Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что речь идет об отделении эндокринологического отделения от клинической больницы, которое до 2003 года не было в ее составе. “Создается единая эндокринологическая служба Киева в столице, поэтому отделение на улице Пушкинской присоединяется к новосозданному центру”, - заявила она.

После почти часового обсуждения депутаты 68 голосами поддержали реорганизацию медицинского заведения.

Кроме того, депутаты Киевсовета вчера приняли решение о реорганизации городской стоматологической клиники на Пимоненко, 10. Согласно решению, коммунальное предприятие “Киевская городская стоматологическая поликлиника” реорганизовано в коммунальное учреждение “Киевская городская стоматологическая поликлиника” и отнесено к сфере управления Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения.

Все имущество КП “Киевская городская стоматологическая поликлиника” на праве оперативного управления будет закреплено за коммунальным учреждением “Киевская городская стоматологическая поликлиника”.