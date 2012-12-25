В Украине не будет дефицита жизненно важных импортных лекарств - Гослекслужба

В Украине не будет дефицита жизненно важных импортных лекарств в связи со вступлением с 1 января в силу постановления Кабинета министров, согласно которому на территорию страны могут ввозиться только те препараты, которые имеют подтвержденный Государственной службой по лекарственным средствам (Гослекслужбой) сертификат качества GMP.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Гослекслужбы Алексей Соловьев заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Я понимаю обеспокоенность тех фармацевтических компаний, в том числе и глобальных, которые производят лекарственные препараты для стран СНГ в странах с недостаточно жесткой регуляторной системой, на площадях, где не всегда создаются надлежащие условия производства. Единственное наше требование к глобальным фармацевтическим компаниям - чтобы наш пациент также был обеспечен той гарантией, которую предоставляют эти компании для граждан стран Европейского Союза. Мы жестко стоим на этой позиции», - подчеркнул А.Соловьев.

По его словам, правительство приняло решение, что все лекарственные препараты, которые применяются в процессе оказания медицинской помощи, будут произведены в соответствии с европейскими условиями «надлежащей производственной практики» (Good Manufacturing Practice (GMP)).

«Это единый стандарт, который может гарантировать, что лекарственный препарат, произведенный определенной компанией, будет качественным, эффективным и безопасным. С 1 января 2013 года в аптеках и лечебных учреждениях не будет лекарственных средств с сомнительными показателями эффективности и качества. Будут только те лекарственные препараты, которые будут лечить», - уверяет А.Соловьев.

По его словам, с нового года в Украине не будут реализоваться 1,3 тыс. наименований препаратов, которые не прошли сертификацию GMP.

«1300 лекарственных средств не будут ввезены на территорию Украины только потому, что на заводах была проведена инспекция… То, что мы видели, – лекарства для Украины производятся иногда в антисанитарных условиях. Таких лекарственных препаратов в следующем году не будет. Все эти лекарства – «генерики». Вся эта номенклатура полностью дублируется национальной фармацевтической промышленностью и предприятиями, которые поставляют эти препараты из стран Восточной Европы», - отметил А.Соловьев.

По его словам, Государственная служба по лекарственным средствам в начале декабря провела анализ фармацевтического рынка.

«Были проведены переговоры с фармпроизводителями Франции, Италии, Индии. Они создали в декабре годовой запас лекарственных средств, которых не производят в Украине. При этом фармпроизводители обещали, что на протяжении 2013 года они предоставят документы на GMP», - сказал А.Соловьев.

Он заверил, что Украина обеспечена годовым запасом препаратов для лечения онкологических заболеваний, болезни Паркинсона и других тяжелых заболеваний.

«И так - по всем наименованиям, которые на данный момент находятся в группе риска. Я абсолютно уверен, что эти компании на протяжении первого полугодия 2013 года предоставят всю документацию для того, чтобы получить то подтверждение, которое говорит о том, что они действительно производят лекарственные препараты в условиях GMP», - сказал А.Соловьев.