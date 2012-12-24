Кто стал министром здравоохранения в новом правительстве

Янукович переназначил четырех

Президент Украины Виктор Янукович переназначил четырех министров. Соответствующие указы от 24 декабря размещены на официальном сайте главы государства. В частности, снова назначены: Виталий Захарченко - министром внутренних дел Украины; Раиса Богатырева - министром здравоохранения Украины; Александр Лавринович – министром юстиции Украины; Дмитрий Табачник - министром образования и науки, молодежи и спорта Украины. Как сообщал УНИАН, ранее был обнародован указ о переназначении Юрия Колобова министром финансов Украины.

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