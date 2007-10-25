В Крыму две женщины отравились грибами

В Бахчисарайскую больницу (Крым) доставлено двух женщин, отравившихся грибами. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.

Первая пострадавшая - 57-летняя местная жительница - приобрела ведерко белых дождевиков на трассе. Женщина приготовила грибы и съела. Ей стало плохо.

Второй «жертвой грибных деликатесов» стала 83-летняя старушка. Как оказалось, женщина сама собирала опенки, а затем приготовила их. Ей также стало плохо.

После того, как пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние улучшилось. Сейчас женщины находятся в терапевтическом отделении.

От начала нынешней осени в Крыму от грибов уже пострадали 8 человек.