В Крыму две женщины отравились грибами
16:08, 25 октября 2007Страна
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Пострадавшим оказана медицинская помощь
В Бахчисарайскую больницу (Крым) доставлено двух женщин, отравившихся грибами. Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в АРК.
Первая пострадавшая - 57-летняя местная жительница - приобрела ведерко белых дождевиков на трассе. Женщина приготовила грибы и съела. Ей стало плохо.
Второй «жертвой грибных деликатесов» стала 83-летняя старушка. Как оказалось, женщина сама собирала опенки, а затем приготовила их. Ей также стало плохо.
После того, как пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние улучшилось. Сейчас женщины находятся в терапевтическом отделении.
От начала нынешней осени в Крыму от грибов уже пострадали 8 человек.
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