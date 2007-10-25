Медики Центральной больницы Киева против смены статуса учреждения

Сотрудники Центральной городской клинической больницы Киева протестуют против смены статуса больницы.

Об этом корреспонденту УНИАН заявили сотрудники больницы сегодня во время пикетирования здания Киевской городской администрации.

По словам медиков, сейчас проходит сессия горсовета, на которой должны принять решение о реорганизации больницы, после чего она потеряет статус центральной клинической и станет обычной городской больницей под номером 13.

“Реорганизация приведет к тому, что мы потеряем все: консультативную поликлинику, значительную часть финансирования, медобеспечение, медицинские кафедры”, - заявил председатель профкома Центральной городской клинической больницы Лев МАЛОЛЕТНИЙ.

Если больнице сменят статус, обслуживать она будет только жителей своего района, а раньше там проходили лечение не только киевляне, но и жители других городов Украины, отмечают пикетчики.

По их словам, за сменой статуса стоит вопрос земли. Еще в июне городская власть настаивала на том, чтобы больница отвела небольшой участок земли площадью 0,74 га под паркинг. Администрация больницы отказала. После этого начались постоянные проверки. “Я думаю, что это игра политиков. Наша больница в центре Киева - это большой и лакомый кусок, и много желающих его заполучить”, - заявила врач-лаборант Татьяна ДОБРОХЛОП.

Пикетчики заявили, что если решение будет принято не в их пользу, они начнут бессрочную забастовку.

Киевская власть на протесты медиков пока никак не прореагировала.