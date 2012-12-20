В Киевской области и в Крыму обесточено 88 населенных пунктов

В Крыму и в Киевской области в результате неблагоприятных погодных условий обесточено 88 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 19 декабря бригадами облэнерго восстановлено электроснабжение в 40 населенных пунктах Киевской области и полностью восстановлено в Винницкой и Житомирской областях, которые были обесточивании на протяжении последних суток из-за непогоды.

По состоянию на 7.00 20 декабря остаются обесточенными 23 населенных пункта в Киевской области.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра и гололед) в результате срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач обесточены 65 населенных пунктов в АР Крым.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 16 ед. техники повышенной проходимости. Для обеспечения электроснабжением лечебных заведений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 12 передвижных электростанций.