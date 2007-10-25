Вода в Кременчуге соответствует всем нормам ГОСТа

Главный санитарный врач Кременчуга (Полтавская обл.) Виктор АКИМОВ отменил сегодня подписанное вчера постановление о запрете употребления водопроводной воды в пищу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом санврач сообщил на заседании комиссии с чрезвычайных ситуаций, которую провел с утра мэр города Николай ГЛУХОВ.

"По состоянию на 10.00 утра вода, которая подается на город, соответствует всем нормам ГОСТа. Я отменяю вчерашнее постановление. Вода годна к употреблению без ограничений", -сказал он.

Члены комиссии приняли обращение к мэру с просьбой за допущенные нарушения в работе уволить начальника КП "Кременчугводоканал" Валерия МЕДВЕДОВСКОГО, объявить строгий выговор главному инженеру предприятия и другим компетентным должностным лицам.

Мэр Н.ГЛУХОВ также извинился перед жителями города за сложившуюся ситуацию с ухудшением качества питьевой воды.

Как сообщал УНИАН, вчера анализы проб воды показали, что вместо допустимых по ГОСТу двух единиц по запаху, вода, которая подается в краны кременчужан, имеет пять единиц. 24 октября В.АКИМОВ выдал постановление о запрете употребления водопроводной воды в пищу. По сообщению руководителя КП "Кременчугводоканал" В.МЕДВЕДОВСКОГО за позавчерашние сутки в водопроводные сети города попало от 10 до 15 тысяч кубических метров питьевой воды, которая имеет отклонение от стандартов по запаху. Причина ухудшения состояния воды, по заявлению главврача горСЭС В.АКИМОВА состояла в человеческом факторе. Работники водоканала проводили ремонт водогона диаметром 1200 мм. И потом качественно его не промыли.