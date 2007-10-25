Простое упражнение укрепит сердце

Чтобы сердце укрепить, надо деревом побыть.

Попробуйте обежать вокруг дома десять раз. Громкие выдохи и вдохи, нехватка кислорода, шум в ушах напомнят вам, что ваша кардио-респираторная система хоть и работает, но очень плохо. Что же делать?

Кандидат биологических наук, физиолог, исследователь йоги Ринад Минвалеев в качестве тренировки сердечной мышцы рекомендует каждый вечер делать "позу всех частей тела" (сарвангасану).

Несмотря на название, нам эта поза хатха-йоги знакома с детства. Собственно, это "берёзка". Но для благотворного воздействия на сердце необходимо делать сарвангасану не 5 секунд, как на школьном уроке, а 2-3 минуты.

Такое положение тела усиливает кровоток через позвоночную артерию в затылочную область, что стимулирует функционирование всех центров висцеральной регуляции стволовых структур головного мозга, совершенствует работу всех органов и функциональных систем организма, отсюда и название – "поза всех частей тела".

Такая поза служит эффективной профилактикой варикозного расширения вен, оказывает благотворное влияние при нарушениях мозгового кровообращения. Но главное - "берёзка" улучшает показатели работы левого желудочка сердечной мышцы. По убеждению Ринада Минвалеева, эта асана результативно заменяет аэробные нагрузки (бег, ходьба и др.), а значит, укрепляет сердце.

Особо эффективной эта асана будет в полнолуние и "на убывающей Луне" - так как "сгоняет кровь" в сторону головы. Чтобы исполнить позу точно, уместно будет попросить кого-нибудь проконтролировать строго вертикальное расположение грудного отдела позвоночника.

Pravda.ru