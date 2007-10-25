Названа самая ”больная” страна Европы

Великобритания достигла рекорда по ожирению, злоупотреблению алкоголем, распространенностью диабета и смертей, связанных с курением.

Уровень ожирения среди британского взрослого населения самый высокий в Европе и в данный момент в некоторых районах превышает среднестатистический уровень по США. В Бостоне, графство Линкольншир, почти треть мужчин и женщин сейчас имеют лишний вес, представляющий угрозу для их здоровья.

Обзор состояния здоровья нации показал, что ожирением страдает почти 900 тыс. детей младше 11 лет – 50-процентное увеличение по сравнению с прошлым десятилетием. Доклад министерства здравоохранения также показал, что Англия – единственная европейская страна с растущим потреблением алкоголя и ростом количества смертей, связанных с алкоголем, особенно среди женщин, пишет Daily Telegraph.