Для выделения средств на лечение детей с ревматоидным артритом подготовят бюджетный запрос

Министерству здравоохранения Украины поручено подготовить бюджетный запрос для выделения средств в бюджете-2013 для лечения детей с ревматоидным артритом. Соответствующие документы должны быть разработаны и направлены на рассмотрение Кабинета министров в максимально короткий срок.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как говорится в сообщении, премьер-министр Украины Николай Азаров неоднократно отмечал, что правительство держит на особом контроле ситуацию как с наиболее распространенными заболеваниями, так и со сложными, уникальными болезнями, лечение которых нуждается в государственной поддержке и помощи. Особенно это касается предоставления помощи детям, страдающим тяжелыми болезнями. В частности, и больных ювенильным ревматоидным артритом.

Глава правительства подчеркнул, что это принципиальная позиция Кабинета министров, и она неизменна. Необходимые средства будут выделены в ближайшее время и будут внесены изменениями в бюджет. Н.Азаров выразил уверенность, что парламент также поддержит эти изменения к закону о бюджете на 2013 г.

Вопрос выделения средств для больных детей взят на контроль правительства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 декабря, родители 250 детей, больных тяжелой формой ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА), призвали власть немедленно выделить в госбюджете-2013 средства на их лечение современными иммунобиологическими препаратами.

Как заявила председатель инициативной группы ОО "Радость движения" Екатерина Коднянская, «перед Новым годом мы оказались перед фактом того, что лечение для детей Украины не заложено в бюджет» - сказала она и добавила, что речь идет именно об отдельной терапии для детей с тяжелой формой болезни стоимостью 35 млн грн., относительно которой Минздрав подавал предложение о включении в госбюджет-2013.

Как отметила К.Коднянская, необходимая для около 250 украинских детей достаточно дорогая терапия прописана в протоколах лечения, утвержденных Минздравом. Во всем мире дети получают ее за счет государственных, региональных или страховых программ.

Кроме того, по словами К.Коднянской, необходимых для лечения этих детей препаратов в Украине есть два, тогда как, в частности, в России – 11, и дети там получают их бесплатно. В Украине, отметила она, программа сегодня действует лишь в некоторых областях и в Киеве. При этом стоимость лечения составляет около 14 тыс. грн в месяц на одного ребенка.

«Эти дети живут с постоянными болями, они не имеют возможности посещать учебные заведения», - отметила К.Коднянская.

Т.Гейченко сообщила, что в знак протеста против такой позиции правительства в канун Дня Святого Николая и новогодних праздников родители собираются передать в Кабмин «новогодние костыли» в праздничном «дождике», чтобы напомнить чиновникам, какое будущее они обеспечивают больным детям.