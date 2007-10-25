Яблоки помогают сбросить лишний вес

Съедая за 15 минут до обеда яблоко, человек употребляет на 190 калорий меньше, чем без яблока, показало новое исследование американских ученых.

Специалисты из Университета Пенсильвании (США) провели исследование, каким образом потребление яблок влияет на усвоение калорий.

59 мужчин и женщин с нормальным весом ежедневно на протяжении 5 недель приходили в лабораторию завтракать и обедать. Перед обедом участникам эксперимента либо ничего не давали, либо предлагали 1,5 почищенных и нарезанных яблока (около 125 калорий) или аналогичное по калорийности количество яблочного пюре, яблочного сока с мякотью или без мякоти.

Примерно через 15 минут участникам подавали калорийное блюдо.

У участников, съевших просто яблоко, усваивалось на 187 калорий меньше, чем у тех, кто съел яблочное пюре, сок или ничего.

"Это говорит о том, что потребление фруктов перед едой может быть отличным выходом для снижения усвоения калорий", - говорит научный сотрудник Университета Пенсильвании Джули Флад.

Профессор диетологии Пенсильванского университета Барбара Роллс говорит, что эти открытия подтверждают, что такие низкокалорийные блюда, как суп, салат или фрукты, съеденные в начале еды, приводят к тому, что вы едите меньше.

"Мы полагаем, что эффект мог бы быть еще сильнее, если бы мы не счищали с яблок кожуру", - говорит она.

Отчет о результатах исследования был представлен во вторник на заседании Общества по борьбе с ожирением - объединения ученых и профессионалов, занимающихся контролем над весом.

Корреспондент.net