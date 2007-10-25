В больницах Днепропетровска находятся 19 пострадавших

В медицинских учреждениях Днепропетровска продолжают лечение 19 человек из числа пострадавших во время взрыва газа, в том числе 2 ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, продолжаются работы по разбору, демонтажу и вывозу разрушенных конструкций 3-го подъезда 10-этажного 4-подъездного жилого дома по ул. Мандриковской, 127, где 13 октября произошел взрыв бытового газа. Продолжается вывоз личного имущества жителей 1, 2 и 4 подъездов. С места события вывезены 306 самосвалов с обломками строительных конструкций, общим весом около 3 тыс. 60 тонн. Разобрано также около 10 % от общего объема конструкций, которые подлежат демонтажу. К проведению демонтажных работ от коммунальных служб и частных организаций области и города привлечено 134 чел. и 27 ед. специальной и инженерной техники.

Для обеспечения безопасности строителей во время проведения работ от МЧС привлечено 40 чел. личного состава и 10 ед. техники.

На месте ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работает Государственная комиссия.

Справка УНИАН. Взрыв бытового газа в 10-этажном доме № 127 по улице Мандриковской в Днепропетровске произошел 13 октября. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети. В результате взрыва газа погибли 23 человека.