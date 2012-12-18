Из-за непогоды в Украине обесточены 135 населенных пунктов

В результате неблагоприятных погодных условий (порывы ветра и гололед) из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач в четырех областях Украины обесточены 135 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в частности, в Киевской области без света остались 100 населенных пунктов, в Житомирской - 26, Винницкой – 5, Львовской - 4.

К возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено 10 единиц техники повышенной проходимости. Для обеспечения электроснабжением лечебных заведений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС привлечено 8 передвижных электростанций.

Вместе с тем 17 декабря аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 92 населенных пунктов в Волынской, Тернопольской, Ривненской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской и Черновицкой областях, которые были обесточены в течение последних суток в результате неблагоприятных погодных условий.