Киевскому центру радиационной защиты передали лекарств на 4 млн

В канун Дня чествования ликвидаторов аварии на ЧАЭС председатель КГГА Александр Попов посетил Киевский городской центр радиационной защиты населения, где осмотрел отремонтированное кардиологическое отделение учреждения и передал необходимые лекарства и медицинские средства на сумму 4,1 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Председатель КГГА поблагодарил ликвидаторов аварии на ЧАЭС за их подвиг при ликвидации последствий катастрофы и медицинских работников, которые лечат пострадавших.

«В Киеве проживает свыше 90 тысяч ликвидаторов и переселенцев Чернобыля, Припяти и Чернобыльской зоны и наш моральный долг - предоставить им всестороннюю помощь. Городские власти внимательно относится к решению проблем чернобыльцев, их социальной защите, строительству и передаче бесплатного жилья и особенно медицинскому обслуживанию. В этом году часть материально-технической базы больницы удалось обновить, оборудование закупили на сумму около 1,5 млн. грн. А весной мы планируем приобрести и передать в учреждение новый рентген-аппарат, УЗИ и другое необходимое специализированное оборудование», – отметил А.Попов.

Напомним, в 2006 году Указом Президента Украины был учрежден День ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Именно 14 декабря 1986 года было завершено строительство саркофага.