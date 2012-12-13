Член Опекунского совета "Охматдета" не исключает, что готовится фундамент, чтобы прекратить деятельность больницы

Член Опекунского совета "Охматдета" Юрий Власенко не исключает, что готовится фундамент, чтобы прекратить деятельность больницы.

Как сообщил он в комментарии "Украинской правде. Жизнь", изменения в уставе больницы могут свидетельствовать о планах ведомства реформировать "Охматдет".

"Основным документом национального заведения является устав. Необходимость внесения изменений и тех норм, что Минздрав непосредственно принимает решение, изымает или передает в аренду, является непосредственным подтверждением намерений провести какие-то действия", - объясняет Ю.Власенко.

"Минздрав фактически выживает Гладуша и дополняет устав теми нормами, которые позволяют реорганизовывать. Мы не говорим, что это должно произойти, мы лишь допускаем, что такие действия могут быть и мы этим обеспокоены", - добавил он.

По словам члена Опекунского совета, Минздрав и раньше мог отчуждать участок "Охматдета". "Но тогда подпись Гладуша была обязательна, а теперь будет подпись и.о. министра, или заместителя министра. Без подписи главного врача" - объяснил он.

Ю.Власенко также указывает на то, что согласно старому уставу, полномочия по реорганизации больницы были предусмотрены указом Президента.

"Теперь полномочия у Президента забраны Министерством (здравоохранения) в свою пользу. Поэтому это все может свидетельствовать о том, что целенаправленно готовится фундамент либо прекратить деятельность НДСЛ "Охматдет", либо решения, которыми могут ограничить территорию больницы. Это может быть после того, как будет введен в действие новый корпус больницы. Он предусматривает фактически сосредоточение нескольких корпусов, и определенных отделений в данном корпусе, и часть земельных участков может быть передана не понятно каким структурам" - поясняет Ю.Власенко.

Он также допустил, что сегодняшнее назначение Владимира Поворознюка на должность главного врача может привести к тому, что со временем учреждение возглавит «нужный Минздраву человек». Кроме того, добавил он, поскольку В.Поворознюк публично заявляет, что не хочет быть руководителем, через определенное время он может написать заявление, что отказывается от должности. «Когда все стихнет, будет назначен кто-то не из коллектива и уже не будет чем крыть, потому что Поворознюк сам не хочет быть главным врачом" – сказал Ю.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря гендиректор «Охматдета» Ю.Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семерых его заместителей.

По словам Ю.Гладуша, это произошло 5 декабря, когда он находился на больничном.

Как подчеркнул он, в приказе было сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей. Кроме того, по новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

11 декабря А.Толстанов заявил, что Ю.Гладуш уволен на законных основаниях. По его словам, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а лишь лечебным, поэтому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.