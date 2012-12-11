В Минздраве настаивают на законности увольнения гендиректора «Охматдета»

Генеральный директор Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Юрий Гладуш уволен на законных основаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Александр Толстанов.

«Происходят абсолютно плановые вещи во всех лечебных учреждениях в тот или иной период их существования, развития или каких-то изменений», - сказал А.Толстанов.

Он объяснил, что в 2011 году были приняты изменения к закону о здравоохранении, которые предусматривают заключение контракта между органом управления и руководителем медицинского учреждения, которые находятся в сфере управления Минздрава, в частности, это касается «Охматдета». Да, был утвержден устав больницы, согласно которому в больнице ликвидировалась должность генерального директора и оставалась единственная руководящая должность – главный врач, сказал заместитель руководителя Минздрава.

По словам А.Толстанова, «Охматдет» не является научно-исследовательским учреждением, а только лечебным, поэтому в больнице не может быть должности генерального директора. А.Толстанов подчеркнул, что эти изменения нужно было провести намного раньше, но Минздрав затянул решение этого вопроса.

А.Толстанов также сообщил, что все заместители главного врача останутся работать на своих должностях.

Говоря о заключении контракта с главным врачом, А.Толстанов сообщил, что законодательством не предусмотрено проведение каких-то конкурсов, и отметил, что встречался сегодня со всеми заместителями руководителя «Охматдета» и объяснил им ситуацию.

А.Толстанов подчеркнул, что Ю.Гладуш не уволен с работы, а только ликвидирована его должность, и Минздрав должен на протяжении 2-х месяцев найти ему новую работу.

По словам заместителя министра, изменения, которые произошли в руководстве и структуре «Охматдета», должны значительно улучшить работу этого учреждения и защитить его.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря гендиректор «Охматдета» Ю.Гладуш заявил, что Минздрав уволил его и семь его заместителей.

По словам Ю.Гладуша, это произошло в прошлую среду, 5 декабря, когда он находился на больничном.

"Я был на больничном. Сегодня (10 декабря) первый день вышел на работу и получил этот приказ. В среду, как говорят, как гром средь ясного дня, к нам приехал заместитель министра здравоохранения Толстанов и привез этот приказ и новый устав. Старый устав, который у нас был, они у нас изъяли, две недели мы работали без устава...", – рассказал Ю.Гладуш.

По его словам, в приказе сказано, что и.о. главного врача назначен один из его заместителей.

Кроме того, согласно новому уставу, который не был согласован с руководством больницы, вообще ликвидирован институт генерального директора.

Также, отметил Ю.Гладуш, новым уставом упрощается процедура разделения, слияния и ликвидации "Охматдета".

"Этим новым уставом отменяется медицинский совет – это все заведующие отделениями, начмеды, которые решают все важные вопросы. Совета медицинских сестер тоже в новом уставе нет! Наблюдательного совета больницы тоже нет! Вместо этого, в соответствии с новым уставом, Минздрав полностью распоряжается нашим имуществом, может нас реорганизовать и ликвидировать. Но мы же национальное учреждение, сформированное указом Президента", – сказал Ю.Гладуш.

"Это рейдерский захват! Я так понимаю, что это государственное имущество кто-то хочет использовать!", – возмутился также Ю.Гладуш.

Он заявил, что подал иск в Окружной административный суд с просьбой отменить приказ Минздрава и новый устав.

Кроме того, Ю.Гладуш написал открытое письмо на имя Президента, а в Минздрав написал письмо о том, что он приступил к выполнению своих обязанностей после выхода с больничного.

Коллектив "Охматдета" также обратился к премьеру и Президенту с открытыми письмами с просьбой отменить решение Минздрава. Под ними стоит почти тысяча подписей сотрудников.