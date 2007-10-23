Происхождение вируса гепатита А на территории Щолкино выяснит следствие

Результатом проверки специалистов и прокуроров факта вспышки вируса гепатита А на территории г. Щолкино Ленинского района стало возбуждение уголовного дела.

Следствие связывает распространение инфекции с ремонтными работами канализационной сети, говорят в пресс-службе прокуратуры АРК.

Результаты доследственной проверки указывают на зависимость развития вспышки гепатита А от показателей качества питьевой воды в городе. По последним данным, в Щолкино зафиксировано 57 случаев заболевании вирусным гепатитом А, среди которых 18 - дети.

Прокуратурой Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 325 Криминального кодекса Украины (нарушение правил, установленных с целью предотвращения эпидемиологическим и другим заразными заболеваниям).

Справка УНИАН. На территории города Щолкино с диагнозом вирусный гепатит с 3 сентября по 14 октября было госпитализировано 48 человек. Ситуация в городе, где зафиксирована вспышка гепатита, была признана чрезвычайной ситуацией местного характера.