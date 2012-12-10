Завтра в Украине - сложные погодные условия

Завтра на большей части территории Украины ожидаются сложные погодные условия: временами снег и мокрый снег (на юге и в центральных областях с дождем), местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед.

Лишь в западных и восточных областях без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму порывы 19-24 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, в Карпатском регионе до 13°, днем 1-6° мороза; на остальной территории в течение от 3° мороза до 2° тепла, в Приазовье до 5° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Киеве и области во вторник ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура по области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура в течение суток 0-2° мороза.