Впервые в Украине проведено протезирование аортального клапана без разреза грудной клетки

В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова НАМН Украины впервые в Украине провели уникальную операцию - эндоваскулярное (без разреза грудной клетки пациента) протезирование аортального клапана.

Как сообщили УНИАН в Институте им. Амосова, эндоваскулярное протезирование аортального клапана – это альтернатива операции на открытом сердце для пациентов, которые нуждаются в замене клапана.

Принцип нового метода заключается в том, что с помощью внутрисосудистого катетера протез клапана вводят в сердце, где находится изношенный аортальный клапан.

Первым украинским пациентом, которому была сделана новейшая операция, стал 83-летний мужчина. Искусственный клапан сердца больному был введен с помощью катетера в артерию, через небольшой разрез на ноге.

По словам заведующего отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов Юрия Паничкина, важно своевременно выявить симптомы тяжелого аортального стеноза, особенно в связи со старением населения. «Диагностика является первым и наиболее важным шагом в процессе лечения аортального стеноза. Очень важно распознать симптомы заболевания и обратиться к кардиологу для назначения правильного и наиболее подходящего метода лечения для каждого пациента, будь то инновационный или традиционный подход», - отметил Ю.Паничкин.

Тяжелый симптоматический аортальный стеноз чаще всего диагностируется у пожилых людей, что составляет более 300 тыс. человек ежегодно. Болезнь наступает тогда, когда клапан становится «стенотическим» или заполняется отложениями кальция, которые препятствуют кровотоку от сердца к телу, вызывая такие симптомы, как одышка, боль в груди, усталость и учащенное сердцебиение. Замена аортального клапана на сегодняшний день является единственным методом лечения, а операция на открытом сердце - стандартной процедурой замены. До появления не хирургического лечения у пациентов с тяжелым аортальным стенозом с противопоказаниями для операций было мало либо вообще не было альтернативных методов лечения.

Реестр пациентов по всему миру является доказательством успешности проведения замены, что составляет 98 процентов среди пациентов с выраженным стенозом аорты.