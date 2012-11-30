МИД призывает украинцев воздержаться от поездок в Египет

Министерство иностранных дел Украины в связи с обострением ситуации в Египте рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в такие города Египта как Каир, Александрия, Ассиут, Таба, Порт-Саид, Суэц, а также в регион Северный Синай.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Александр Дикусаров.

Он отметил, что во избежание угроз для жизни и здоровья гражданам Украины, которые находятся в этих местах или планируют путешествия в Хургаду, Шарм-эль-шейх, Марса-Алам, Эль-Гуну, Дахаб, Нуэйбу, рекомендуется проводить отдых в пределах отеля и воздержаться от неорганизованных поездок в города и за его пределы.

По словам А.Дикусарова, в случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Египте по телефону +20-10-000-39-648, который работает круглосуточно.