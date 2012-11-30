Янукович проведет Всеукраинское совещание по защите прав ребенка

4 декабря под председательством Президента Украины Виктора Януковича состоится Всеукраинское совещание по вопросам защиты прав ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время совещания будет обсужден широкий круг вопросов защиты прав ребенка, исполнения указов и поручений Президента по вопросам образования, здравоохранения, социальной защиты детей, защиты прав детей с особыми образовательными и медицинскими потребностями, детей-сирот, детей, лишенных родительской заботы, детей, которые находятся в конфликте с законом.

Также Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка представит отчет за год своей деятельности.

Во Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка примут участие руководители центральных и местных органов власти, представители Администрации Президента, Генеральной прокуратуры, местного самоуправления, а также общественных и международных организаций, религиозных конфессий.