Нужно устранить искусственные барьеры для выхода на рынок Украины банков пуповинной крови

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Государственной службе Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний прекратить действия, содержащие признаки нарушения конкурентного законодательства.

В частности, Госслужба соцзаболеваний должна принять меры по недопущению нарушения сроков принятия решений о выдаче или отказе в выдаче лицензии, оставлении без рассмотрения (с соответствующим обоснованием) заявления о выдаче лицензии на осуществление хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека, сообщили УНИАН в пресс-службе АМК.

Как установил Комитет, Госслужба соцзаболеваний с 2011 года приняла решение о выдаче названной лицензии только двум субъектам ведения хозяйства.

Другие субъекты ведения хозяйства в результате бездеятельности Госслужбы соцзаболеваний были устранены с отмеченного рынка.

По информации отдельных участников рынка банков пуповинной крови, потенциальными игроками этого рынка могут быть около 100 субъектов ведения хозяйства.

Таким образом, данное поведение Госслужбы соцзаболеваний привело к ограничению конкуренции на указанном рынке.

О результатах рассмотрения рекомендаций Госслужба соцзаболеваний должна сообщить Комитету в десятидневный срок.

Присутствовавший на заседании Комитета представитель Госслужбы соцзаболеваний сообщил, что рекомендации будут выполнены, отметили в АМК.