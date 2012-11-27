В Украине снижаются показатели передачи ВИЧ от матери ребенку

В Украине снижаются показатели передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, процент передачи ВИЧ/СПИДа от инфицированной матери ребенку снизился в 2,5 раза, а уровень инфицированности беременных – с 0,55 в 2008 году до 0,47% в 2011 году.

В Минздраве отметили, что уровень инфицированности ВИЧ-инфекцией среди беременных является индикатором распространения ВИЧ/СПИДа в стране.

В то же время, подчеркнули в Минздраве, значительная часть беременных с ВИЧ-инфекцией относится к группам риска (9% инфицированных женщин активно употребляли инъекционные наркотики во время беременности).

Потому борьба с распространением ВИЧ/СПИДа среди этой группы может проводиться лишь в комплексе социальных и санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на борьбу с эпидемией в целом, отметили в ведомстве.

Также в Минздраве сообщили, что в 2009 году процент ВИЧ-инфицированных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, составлял 4,7%, а в 2011 году этот показатель снизился почти в 2,5 раза - до 2,02%.

В Минздраве проинформировали, что в 2011 году процент женщин, которые прошли системную антиретровирусную профилактику, составлял 95,5%, что предотвращает передачу ВИЧ-инфекции от роженицы младенцу.