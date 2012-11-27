Автодорога Киев-Чоп опасна для жизни местных жителей

Отсутствие освещения, светофоров и пешеходной инфраструктуры делает автодорогу Киев - Чоп опасной для жизни и здоровья жителей сел, через которые она проходит.

С такой жалобой на работу Службы автомобильных дорог в Житомирской области сегодня обратился в прокуратуру Житомирской области Национальный экологический центр Украины, сообщили УНИАН в НЭЦУ.

Специалисты НЭЦУ отмечают, что на территории села Болярка Житомирского района отсутствует ограничение скорости, нет ни одного светофора, а освещение трассы не работает. Из-за отсутствия надлежащей пешеходной инфраструктуры люди вынуждены идти по проезжей части рядом с грузовиками, которые мчат со скоростью 120-150 км/час. У 60 семей есть подводы и кони, однако безопасно переехать дорогу гужевым транспортом невозможно, и это парализует жизнь села по обе стороны дороги.

В соседней Березовке строители на целый год оставили недостроенным пешеходный мост. Все это время дети из двух школ, стоящих по одну сторону дороги, должны были дважды в день перебегать трассу по нерегулируемому переходу без ограничения скорости движения транспорта. Только вмешательство журналистов заставило строителей закончить сварочные работы и открыть мост.

Экологи заявляют, что Болярка и Березовка не единственные, кто страдает от необустройства трассы Киев - Чоп. 10 ноября жители села Крупец Радивиловского района Ривненской области обратились в областную прокуратуру и перекрыли дорогу в знак протеста против смертельной опасности, которой они подвергаются ежедневно: освещение трассы не работает, отсутствуют необходимые дорожные знаки, выключены светофоры.

«За 400 миллионов евро «Укравтодор» должен был не только довести дорожное полотно к европейским стандартам, но и сделать трассу безопасной. Однако этих денег ему почему-то не хватило на несколько сотен метров пешеходных дорожек, светофоры и соответствующие дорожные знаки, – заявила эксперт по работе с международными финансовыми организациями НЭЦУ Елена Мискун. – Пример Болярки, Березовки и Крупца показывает, что проблема с безопасностью дороги является системной, а Укравтодор пренебрегает требованиями европейских банков, и попирает интересы граждан Украины».

С 2009 года сельская громада Болярки неоднократно обращалось к должностным лицам всех уровней, в том числе к премьер-министру Николаю Азарову, однако никаких сдвигов по данной ситуации в селе до сих пор нет, говорится в сообщении.