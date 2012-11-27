В Украине сложные погодные условия: будьте осторожны

ГАИ предупреждает водителей, что 27-29 ноября на территории Украины ночью и утром туманы, видимость 200-500 м, местами небольшой мокрый снег с дождем.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины.

В связи с этим ГАИ призывает водителей быть максимально осторожными и внимательными.

«Во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. При тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз больше, чем есть на самом деле. Поэтому при попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, движущихся впереди», - говорится в сообщении.

Кроме того, напоминают в ГАИ, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами).

«Целесообразно также отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. А при остановке включать аварийную световую сигнализацию», - подчеркнули в Госавтоинспекции.