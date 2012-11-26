Начал работу Экспертный совет по вопросам недискриминации

Состоялось учредительное заседание Экспертного совета по вопросам недискриминации и гендерного равенства при Представителе Уполномоченного по вопросам соблюдения прав ребенка, недискриминации и гендерного равенства.

Пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Участники заседания обсудили проект Положения об Экспертном совете и основных направлениях деятельности совета до конца 2012 – первой половины 2013 г.

Во время обсуждения члены совета уделили особое внимание актуализации вопросов, связанных с предотвращением и противодействием дискриминации, в рамках формирования повестки дня председательства Украины в ОБСЕ. Участники заседания договорились о привлечении экспертного сообщества к работе над предложениями относительно Закона Украины “О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине”. Собравшиеся обсудили разработку действенного механизма реагирования на случаи гендерной дискриминации и планирования мониторинговых визитов, в частности к компактным поселениям рома.

В состав Экспертного совета вошли члены Коалиции по противодействию дискриминации в Украине, Представительства Международной организации по миграции в Украине, Всеукраинского союза общественных организаций “Конгресс Ромен Украины”, Международного женского правозащитного центра “Ла Страда – Украина”, ВГО “Женский консорциум Украины”, ГО “Центр гражданских свобод”, ВГО “Гей-Форум Украины”, Международного фонда “Возрождение” и другие.