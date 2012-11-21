Погода на завтра

Завтра, 22 ноября, погода в Украине существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, существенных осадков не ожидается, ночью и утром в западных и северных областях местами туман. Ветер, преимущественно, юго-восточный, 3-8 м/с; в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье Черного моря местами 4-8° тепла; днем 1-6° тепла, на Закарпатье и в Крыму 7-12°.

В Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.