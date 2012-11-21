Азаров проведет совещание с кардиологами и кардиохирургами

Премьер-министр Николай Азаров в пятницу, 23 ноября, проведет консультации с ведущими специалистами, научными работниками, экспертами и общественностью относительно дальнейших перспектив развития кардиологии и кардиохирургии.

Об этом сам Н.Азаров сообщил на заседании правительства, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Глава правительства отметил, что после общения со специалистами в области медицины, посещения Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.Амосова, стало окончательно понятно: в рамках общегосударственной программы «Здоровье-2020: украинское измерение» нужно выделить как отдельное направление специализированную подпрограмму по кардиологии и кардиохирургии.

«В пятницу я собираю совещание по этому вопросу, - сказал Н.Азаров. - Проконсультируюсь с ведущими специалистами, научными работниками, экспертами и общественностью».

Премьер отметил, что уже в ближайшее время проект такой программы должен быть внесен на рассмотрение правительства.

«Помощь должна быть доступной по всей стране», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 ноября, Н.Азаров посетил Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова.

Во время посещения заведения премьеру вручили диплом почетного члена Ассоциации кардиохирургов Украины.