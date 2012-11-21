ВР опять взялась за ГМО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 236 из 320 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом запрещается обращение пищевых продуктов, которые содержат генетически модифицированные организмы или полученные с их использованием, до их государственной регистрации.

Данным законопроектом предусмотрено, что все пищевые продукты, которые находятся в обращении в Украине, этикетуются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии в пищевых продуктах, зарегистрированных в установленном порядке, генетически модифицированных организмов или составляющих (ингредиентов), которые были произведены из зарегистрированных генетически модифицированных организмов, что отображается на этикетке пищевого продукта, если доля генетически модифицированных организмов в пищевом продукте превышает 0,9 процента. Субъекты хозяйствования, которые вводят в обращение пищевые продукты, содержащие ГМО или составляющие (ингредиенты), которые были произведены из зарегистрированных в установленном порядке генетически модифицированных организмов, должны отображать на этикетке пищевого продукта информацию о наличии в них ГМО, если доля ГМО в пищевом продукте превышает 0,9 процента.