В мире стали меньше инфицироваться ВИЧ - ООН

По данным ООН, в последнее время во многих странах наблюдается значительное уменьшение случаев инфицирования ВИЧ, и среди носителей вируса больше людей получают необходимое лечение.

Объединенная программа ООН по ВИЧ уже называет этот спад эпидемии историческим, передает Русская служба Би-Би-Си.

Самое значительное снижение уровня заражения наблюдается в африканских государствах. Например, в Малави и Ботсване количество заражений сократилось более чем на 70%.

Качество медобслуживания, тем временем, постепенно улучшается, и сегодня более половины инфицированных вирусом иммунодефицита уже получают необходимые медикаменты.

Тем не менее, как отмечается в сообщении ООН, лишь половине ВИЧ-инфицированных поставлен правильный диагноз, а уровень заражений все еще остается высоким в Восточной Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2012/11/121120_rn_hiv_un_rates.shtml