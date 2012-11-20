Татьяна Бахтеева - против принятия законопроекта о трансплантации

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева выступает против принятия предложенного Министерством здравоохранения закона о трансплантации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Т.Бахтеева сегодня сообщила журналистам.

«То, что сегодня подготовило Министерство здравоохранения, я считаю, что это даже не похоже на законопроект», - сказала Т.Бахтеева. Она отметила, что документом, который подготовило министерство, предлагается отменить презумпцию несогласия на трансплантацию органов. Кроме того, добавила Т.Бахтеева, отменяются действующие статьи закона, которые регламентируют, что органы на трансплантацию можно забирать только после смерти мозга.

«Возможно, человек еще жив, а у него будут забирать органы. Это недопустимо», - сказала Т.Бахтеева.

Кроме того она сообщила, что выступает за создание единого центра трансплантации, но не на базе Министерства здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Украины передало в Верховную Раду законопроект, которым предусмотрено предоставление разрешения использовать человеческие органы после смерти человека, если он не написал отказ от этого при жизни.