На Землю движется мощная магнитная буря

В ближайшие дни на Земле ожидается одна из самых мощных магнитных бурь за всю историю наблюдений. Об этом сообщают эксперты Космического агентства НАСА, которые зафиксировали 16 ноября 2012 года гигантский взрыв на Солнце.

Этот выброс был настолько масштабным, что целиком не поместился в кадр снимка обсерватории. По оценкам ученых, сейчас в сторону Земли движется огромное количество солнечного вещества. Ожидается, что оно достигнет поверхности нашей планеты уже этой ночью.

Эксперты рекомендуют метеочувствительным людям позаботиться о своем здоровье заранее. Стоит избегать переутомления, отказаться от алкоголя и держать свои эмоции под контролем.

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