Будет ли полное финансирование лечения больных ВИЧ, ТБ и гепатитом?

Президент Украины Виктор Янукович настаивает на необходимости полного финансирования программ лечения больных ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и гепатитом, а также профилактики инфекционных заболеваний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«С целью предотвращения распространения эпидемий инфекционных заболеваний и обеспечения доступной медицинской помощи гражданам, все больные должны получать помощь своевременно. Власти должны принять меры, чтобы не допустить прерывания процесса лечения, экономить на этом нельзя», - подчеркнул глава государства.

В.Янукович отметил, что усилия государства должны быть сфокусированы на реализации ключевых реформ, в том числе медицинской, важная задача которой - не только лечение, но и профилактика и своевременное выявление заболеваний.