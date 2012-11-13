Госслужба по лекарствам проведет внеплановые проверки аптек

После обнаружения крупных партий фальсифицированных лекарств во Львове Государственная служба Украины по лекарственным средствам проведет внеплановые проверки аптечных сетей.

Об этом в интервью УНИАН сообщила первый заместитель председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам Инна Демченко.

Она проинформировала, что 7 ноября во Львове, на нелицензированном складе, были выявлены фальсифицированные лекарства, которые реализовывались в аптеках Львовской области, а также по всей Западной Украине.

«Было обнаружено около 3 тонн и около 90 наименований лекарственных средств. Препараты были отправлены на госконтроль. По 16 наименованиях подтвержден факт умышленной подделки. В основном, это наиболее часто рекламируемые лекарства, в частности, «Доларен», детский «Анаферон», детский «Нокспрей», «Но-шпа», «Фестал», - отметила И.Демченко.

Она подчеркнула, что в связи с этим дано поручение территориальным службам проверить наличие фальсификатов в аптечных сетях.

Как отметила И.Демченко, Госслужба по лекарствам действует только в рамках закона.

«По нормам закона, мы должны за десять дней предупредить аптеку о проверке качества лекарств. Это предупреждение дает возможность недобросовестным субъектам фальсифицированную некачественную продукцию убрать с прилавка. Мы отработали проект закона, в соответствии с которым, мы получим право не предупреждать за 10 дней аптеки о проверке контроля качества. Очень надеемся, что такой проект будет принят», - сказала И.Демченко.

