Сегодня - Международный день слепых

13 ноября - Международный день слепых. Такая дата выбрана Всемирной организацией здравоохранения, поскольку в 1745 году в этот день родился известный французский педагог Валентин Гаюи – основатель нескольких школ и предприятий для слепых в Париже и Петербурге.

Сегодня в мире живет около 124 млн. слепых людей. По оценкам ВОЗ, это число может удвоиться уже к 2020 году.

В этот день во многих странах проходят мероприятия для привлечения внимания общества к слабовидящим людям и тем, которые потеряли зрение. Цель даты - создание условия для всестороннего участия людей с проблемами зрения в жизни общества.