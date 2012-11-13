Сегодня - полное солнечное затмение

Единственное в этом году полное солнечное затмение наступит на Земле сегодня - полоса лунной тени пройдет через весь Тихий океан, но на суше наблюдать полную фазу затмения можно будет только на севере Австралии.

Как сообщает РИА «Новости», нынешнее затмение начнется в 19.37 по Гринвичу 13 ноября (21.37 по киевскому времени), когда Земли коснется полутень Луны. Примерно через час, в 20.35 по Гринвичу, начнется полная фаза - лунная тень начнет свой путь с северного побережья Австралии, из точки примерно в 150 километрах западнее города Дарвин. Затем тень пересечет залив Карпентария и вновь вернется на сушу в Квинсленде. Самым крупным городом на пути лунной тени, "столицей затмения", будет Кэрнс на западном побережье Австралии, где живут около 150 тысяч человек. По данным местной газеты Cairns Post, понаблюдать за затмением в город прибудут около 80 тысяч ученых и туристов. Полная фаза затмения в Кэрнсе продлится не более двух минут - с 20.38 по 20.40 по Гринвичу. Однако затем пятно лунной тени будет проходить по пустынным районам Тихого океана, где увидеть затмение можно будет только с корабля или с самолета. Максимальной фазы затмение достигнет в 22.11 по Гринвичу, в точке на юге Тихого океана, где его продолжительность составит 4 минуты 2 секунды. Лунная тень покинет Землю в 23.48 по Гринвичу. Солнечные затмения происходят, когда Луна оказывается точно между Солнцем и Землей. Поскольку видимые диаметры Солнца и Луны очень близки, Луна может полностью закрыть диск дневного светила, и на небе появляется черный круг в обрамлении сияющей короны - светящейся внешней области атмосферы Солнца, невидимой в обычных условиях.