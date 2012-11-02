В Украине против гриппа вакцинировано менее 1% населения

В Украине на данное время против гриппа вакцинировано лишь 14 тыс. 263 чел. – 0,031% общего количества населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник отдела государственного санитарного надзора санитарно-эпидемиологической службы Украины Виктор Ляшко.

Он сообщил, что активная вакцинация против гриппа в Украине началась только на 42-й неделе года, то есть с середины октября. «Это дает основания считать, что в этом сезоне, как и в прошлогоднем, показатели охвата прививками против гриппа будут находиться в пределах 1-2%», - сказал В.Ляшко и добавил, что в России на сегодняшний момент вакцинировано уже более 13 млн. чел..

В.Ляшко сообщил, что на сегодняшний день в аптечной сети доступна вакцина против гриппа в количестве 402 тыс. 752 дозы.

При этом он выразил обеспокоенность подходом органов местного самоуправления к вопросу вакцинации против гриппа, поскольку почти 1 млн 200 тыс. украинцев отнесены к группе риска, которую необходимо прививать от гриппа.

Как отметил В.Ляшко, вакцина против гриппа отнесена, в соответствии с Национальным календарем прививок, к рекомендуемым прививкам, поэтому на средства государственного бюджета она централизовано не закупается. «Это все отдано на прерогативу органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и заведений, которые должны вакцинировать своих работников. Поэтому именно на этой активной работе мы будем настаивать и добиваться того, чтобы как можно большее количество населения было вакцинировано именно за средства местных бюджетов», - сказал он.

По словам В.Ляшко, вакцина против гриппа стоит от 75 грн, также заплатить нужно будет за стоимость услуги, в зависимости от того, где именно делают прививку.

В СЭС отмечают, что в Украине в эпидемическом сезоне 2012-2013 года разрешены к применению вакцины для профилактики гриппа: Флюарикс (производства GlaxoSmithKline Biologicals Branch of SmithKline Beecham Pharma GMBH & Co.KG, Германия), Интаза*15/Интаза*9 (производства Санофи Пастер с.А., Франция), Инфлувак (производства Abbott Biologicals BV, Нидерланды), Ваксигрипп (производства Санофи Пастер с.А., Франция) и Гриппол плюс (производства ООО «НПО Петровакс Фарм», Россия).

В свою очередь представитель общественной организации «Иммунный щит нации» Наталия Винник напомнила, что в группы риска входят дети до 5 лет, беременные женщины, люди в возрасте от 65 лет, люди с избыточным весом, больные диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и другими хроническими заболеваниями, а также люди, которые находятся на иммуносуперссивной терапии.

Кроме того, к профессиональным группам риска принадлежат медицинские работники, учителя и воспитатели, продавцы, водители общественного транспорта и все, кто работает в многолюдных местах.

Н.Винник также отметила, что самый низкий уровень охвата прививками сегодня наблюдается в Волынской, Житомирской, Луганской, Херсонской и Киевской областях, самый высокий уровень охвата – в Днепропетровской области.

Кроме того, В.Ляшко отметил, что в Государственной санэпидслужбе работает горячая линия (044) 425-08-83, по которой можно узнать о кабинетах, где делают прививку против гриппа.