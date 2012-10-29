Какая погода будет на этой неделе

По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра МЧС, в течение следующей недели в Украине будет сохраняться достаточно прохладная погода, местами с дождями и мокрым снегом.

Об этом на брифинге сообщил директор Гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида.

По его словам, других опасных гидрометеорологических явлений не ожидается.

Он также отметил, что сейчас над юго-западными территориями Украины сформировался незначительный атмосферный вихрь, который обусловливает в Одесской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой областях дожди, а на территории Ивано-Франковской, Львовской и Житомирской областей – мокрый снег. Постепенно такая погода распространится и на восточную часть Украины.

«До конца дня в большинстве регионов Украины пройдут небольшие дожди, на западе – с мокрым снегом. Завтра дожди с мокрым снегом также будут наблюдаться практически везде. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Холоднее всего будет в западных областях – до +1.+5°С. На юге достаточно тепло +16.+21°С. В центральных областях температура воздуха будет днем +7.+12°С», - сказал Н.Кульбида.

По его словам, 31 октября - 1 ноября осадков в стране не ожидается, температура ночью будет около 0°С, а днем на западе Украины +2.+7°С, на юге +9.+14°С.

2-3 ноября на всей территории Украины температура будет ночью +3.+9°С, днем +7.+13°С, в южных областях до +18°С. 2 ноября в западных областях пройдут небольшие умеренные дожди, 3 ноября дожди ожидаются на всей территории Украины, кроме восточных областей. 4-5 ноября ожидается сухая погода, температура воздуха существенно не изменится. 6-7 ноября начнется изменение погодных условий с западных областей. 8 ноября на всей территории Украины пройдут дожди. Температура днем будет колебаться в пределах +9.+15°С, на юге до +19°С.